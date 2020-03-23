Elazığ yenileniyor

MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ

Elazığ depreminde 2 binanın çöktüğü ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Mustafapaşa mahallesinde yaklaşık 2 bin 270 ev yıkıldı. Yıkım yapılan alanın büyüklüğünü havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı ise ağır hasar gördü. Meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği, en büyük hasarı gören yerlerden Mustafapaşa mahallesinde ise bugüne kadar 2 bin 270 evden oluşan 270 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının yapıldığı bölgede ise yeni konutlar yapılması için temel kazı çalışmalarına start verildi. 5 gün önce biten hasarlı yapılarla ilgili itiraz sürecinde, gelen başvuruların incelenmesinin ardından ağır hasarlı yapılarla ilgili yıkımların süreceği bildirildi.