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yenileniyor

Giriş Tarihi: 23.3.2020 ABONE OL
Elazığ yenileniyor
Elazığ depreminde 2 binanın çöktüğü ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Mustafapaşa mahallesinde yaklaşık 2 bin 270 ev yıkıldı. Yıkım yapılan alanın büyüklüğünü havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı ise ağır hasar gördü. Meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği, en büyük hasarı gören yerlerden Mustafapaşa mahallesinde ise bugüne kadar 2 bin 270 evden oluşan 270 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının yapıldığı bölgede ise yeni konutlar yapılması için temel kazı çalışmalarına start verildi. 5 gün önce biten hasarlı yapılarla ilgili itiraz sürecinde, gelen başvuruların incelenmesinin ardından ağır hasarlı yapılarla ilgili yıkımların süreceği bildirildi.
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Elazığ yenileniyor
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