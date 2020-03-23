MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ

Koronovırüs önlemleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar kitap okumaya yöneldi. Mardin'de kitapseverlerin istediği doğrultusunda evlere kitap servisi başlatıldı. Bin 500 metrekare alanda bölgenin en büyük kitapevi olarak hizmet veren Uçar Kitapevi Müdürü Necmettin Uçar, "Çok fazla talep var. Bu talepleri karşılamak için servis araçlarımızla direk evlerine teslim ediyoruz. Son bir hafta 10 günde sattığımız kitap sayısı hemen hemen bir yılda sattığımız kitap sayısını geçti. Mardinliler evlerinden çıkmasınlar, güzel zaman geçirsinler, kitap okusunlar" dedi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait öğrenci yurtlarında izolasyon altında tutulan umreci vatandaşlar için de kitap servisi yapıldı. Özel kıyafetler giyen görevliler yurtlarda misafir edilen vatandaşların odalarını tek tek dolaşarak okumak istedikleri kitapları verdi.- SABAH