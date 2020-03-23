İdari izin nedir, genelge kimleri kapsıyor? İdari izin yıllık izinden düşecek mi? İşte yanıtı

Ülkemizde Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam edilirken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımıza yönelik yayınlanan genelge ile asgari ihtiyacı karşılayacak kadar personelin bulundurulması şartıyla çalışanlara idari izin verildi. Bununla beraber ise vatandaşlar "idari izin nedir, kimleri kapsıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlar Kurulu kararı neticesinde yayınlanan genelgeye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki, İdari izin nedir, kimleri kapsıyor? İdari İzin yıllık izinden kesilir mi? İşte tüm bu konuların detayları…

İDARİ İZİN NEDİR, GENELGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bilindiği üzere yapılan son açıklama ardından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelleri ilgilendiren bir genelge yayınlandı. Bu genelge sonucunda ülkemizdeki corona virüsü ile mücadele süresince kurumlarda ihtiyacı karşılayacak asgari personelin bulunması ile çalışanlara idari izin verilmesi kararı alındı. Peki, bu genelge kimleri kapsıyor?

İşte yanıtı…