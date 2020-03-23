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izin nedir, genelge kimleri kapsıyor? yıllık izinden düşecek mi? İşte yanıtı

Ülkemizde Corona virüsü ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemleri uygulanabilmesine ilişkin bir genelge yayınlanmıştı. Bunun üzerine gündeme gelen izin nedir, kimleri kapsıyor ve yıllık izinden kesilir mi gibi sorular binlerce kamu çalışanı tarafından araştırma konusu haline geldi. Alınan tedbirler çerçevesinde asgari çalışan dışındaki personellere verilen bu izin kararı ile ilgili tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, nedir, kimleri kapsıyor? İdari İzin yıllık izinden kesilir mi? İşte konuyla ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 24.3.2020 01:04 ABONE OL
İdari izin nedir, genelge kimleri kapsıyor? İdari izin yıllık izinden düşecek mi? İşte yanıtı

Ülkemizde Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam edilirken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımıza yönelik yayınlanan genelge ile asgari ihtiyacı karşılayacak kadar personelin bulundurulması şartıyla çalışanlara izin verildi. Bununla beraber ise vatandaşlar " nedir, kimleri kapsıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlar Kurulu kararı neticesinde yayınlanan genelgeye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki, , kimleri kapsıyor? İdari İzin yıllık izinden kesilir mi? İşte tüm bu konuların detayları…

İDARİ İZİN NEDİR, GENELGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bilindiği üzere yapılan son açıklama ardından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelleri ilgilendiren bir genelge yayınlandı. Bu genelge sonucunda ülkemizdeki corona virüsü ile mücadele süresince kurumlarda ihtiyacı karşılayacak asgari personelin bulunması ile çalışanlara idari izin verilmesi kararı alındı. Peki, bu genelge kimleri kapsıyor?

İşte yanıtı…

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İdari izin nedir, genelge kimleri kapsıyor? İdari izin yıllık izinden düşecek mi? İşte yanıtı
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