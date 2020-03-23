İstanbul'da şoke eden olay! 'Corona virüsten bayıldım' deyip vatandaşı dolandırdı

Sosyal medyada 'koronadan öldü' açıklamasıyla paylaşılan videoyu araştıran İstanbul polisi, akılalmaz dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Koronavirüsten bayılıyormuş gibi numara yapan şahıs, vatandaşlardan para aldığı öğrenildi. Dolandırıcı şahıs gözaltına alındı.

KORONAVİRÜS YALANIYLA VATANDAŞTAN PARA ALDI

Fatih'te koronavirüs nedeniyle baygınlık geçirdiğini söyleyerek vatandaşlardan para talep ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

VİDEOYLA POVOLASYON YAPTILAR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde çekildiği belirlenen ve "bakın burada vatandaş koronadan öldü" denilerek bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan video üzerine çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜNÜN ÇEKİLDİĞİ YERDE POLİS ARAŞTIRMA YAPTI

Görüntünün çekildiği yere gelerek vatandaşlarla görüşen polis, Selahattin U'nun İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde kendini birden yere attığını ve yoldan geçenlerden baygın vaziyette para talep ettiğini, vatandaşların ise şüphelinin koronavirüs baygınlığı geçirmiş olabileceğini dile getirerek şüpheliye para verdiklerini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Küçükpazar Caddesi üzerindeki bir lokantanın önünde olduğunu gördükleri zanlıyı gözaltına aldı.

Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürülen Selahattin U'nun işlemleri sürüyor.

Yetkililer, sosyal medyada infial uyandırmak için paylaşılacak gerçek dışı foto, video ve yazılara itibar edilmemesi ve resmi makamların duyurularının dikkate alınması konusunda vatandaşları uyardı.