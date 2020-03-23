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’nde ilginç yolculuk kameraya yansıdı! Pes dedirten anlar

'nde kameralara yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:37 ABONE OL
Kağıthane Tüneli’nde ilginç yolculuk kameraya yansıdı! Pes dedirten anlar

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde dün saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı. Motosiklete ve yanındaki sepete binen 5 kişilik bir ailenin hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi.

İstanbul Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada | Video

Küçük bir çocuğunda olduğu sepetteki tehlikeli yolculuk bu kadarına da "pes" dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kağıthane Tüneli’nde ilginç yolculuk kameraya yansıdı! Pes dedirten anlar
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