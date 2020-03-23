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uygulaması ne zaman sona eriyor? Kış lastikleri ne zaman çıkarılacak? İşte tarihler...

Her yıl belirli dönemlerde, araçların karlı ve buzlu yola daha iyi tutunması için takılıyor. Kar lastiği, ticari araçlar için zorunludur ve denetime tabidir. Geçtiğimiz yıl aralık ayında da uygulaması başlatılmıştı. Bahar mevsimine girmemiz nedeniyle vatandaşlar kış lastikleri ne zaman çıkarılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? İşte kar lastiği uygulaması ile ilgili detaylar ve başlangıç bitiş tarihleri…

Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:59 ABONE OL
Kar lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? Kış lastikleri ne zaman çıkarılacak? İşte tarihler...

Kış şartlarında aracın yoldaki emniyetini güvenli kılmak için kar lastiği uygulaması her yıl kış başlangıcında uygulamaya sokuluyor ve bahar başlangıcına kadar devam ediyor. Bu uygulama, tüm araçların seyir güvenliğini arıtırırken, ticari araçlar için bu uygulama zorunluluk taşıyor. Baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, kar lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor sorusunun yanıtını araştırıyordu. İşte kış lastiği uygulaması ile ilgili detaylar...

KIŞ LASTİĞİ HER İLDE UYGULANIYOR MU?

Tebliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu.

Üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kullanılması gerekli.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

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Kar lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? Kış lastikleri ne zaman çıkarılacak? İşte tarihler...
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