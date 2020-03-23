Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini de yaraladı

'ta bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini de yaraladı

'ın Arpaçay ilçesinde bir kişi tartıştığı kızını tabancayla vurarak öldürdü, eşini de yaraladı. Kaçan zanlı, jandarma ekiplerince kısa sürede ruhsatsız silahıyla yakalanıp gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:45 ABONE OL
Kars'ta bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini de yaraladı

Kars Arpaçay'a bağlı Küçükçatma köyünde oturan K.K. ile kızı S.İ. ve eşi L.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.K, kızı ve eşine tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.İ. olay yerinde öldü, L.K. ise yaralandı.

Yaralı L.K. kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren S.İ'nin cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince kısa sürede ruhsatsız silahıyla yakalanıp gözaltına alındı.

Son dakika: Zabıtadan kaçak corona virüs maskesi üretimine baskın!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini de yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA