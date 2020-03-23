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Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan (39), kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 09:31 ABONE OL
Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 02.00 sıralarında Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beşkavak Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Halef Okşak 16 HC 492 plakalı otomobilini akaryakıt istasyonuna park etti. Okşak'ın içinde oturduğu otomobilinin yanına ise içinde 2 kişi olan araç yanaştı. Kimliği belirsiz kişiler, araçtan inip, otomobildeki Okşak'ı karnından bıçaklayarak kaçtı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Halef Okşak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, kaçan şüphelileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü
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