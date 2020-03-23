Saplantılı aşık dehşet saçtı

azıosmanpaşa'da

Cemal A., kendisinden ayrılan sevgilisini ikna edemeyince dehşet saçtı. İddiaya göre bir markette çalışan 22 yaşındaki Buse Güler, yaklaşık üç ay önce Cemal A.'dan ayrılmak istedi. Ancak sevgilisi bu durumu bir türlü kabullenemedi. Güler'in peşini bir türlü bırakmayan Cemal A. genç kızın hayatını kâbusa çevirdi. İş çıkışı beklediği Güler ile ayrılma konusunda yine tartışan Cemal A., genç kadının ayrılma ısrarı üzerine çılgına döndü. Tabanca ile genç kadına kurşun yağdıran Cemal A., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Güler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Buse'nin annesi Arzu Güler; "Kızım 3 ay önce ayrıldı. Ama o bir türlü peşini bırakmadı. Beni, babasını, kızımı defalarca tehdit etti. Sürekli peşinde psikopat gibi geziyordu. En son da böyle canına kast etti. Ben annelere ailelere sesleniyorum, böyle erkek evlat yetiştirmesinler. Allah aşkına benim canım yandı. Başkalarının canı yanmasın" dedi Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kaçan Cemal A.'yı kullandığı silahla birlikte Sancaktepe'de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Cemal A. tutuklanarak cezaevine ginderildi. Öte yandan Cemal A.'nın sosyal medya hesabında paylaştığı; "İnsanın en büyük ihaneti. Sevilmediğini bile bile bir yüreğe tutunmaktır" şeklindeki yazı dikkat çekti.