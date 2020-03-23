Son Dakika Haberi: Sarıyer’deki o görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti! Masa kurup okey oynadılar

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle 'evde kal' uyarıları yapılırken, uyarıları dikkate almaya pek çok bilinçsiz vatandaş dün havayı fırsat bilerek sahillere akın ettiler. Ajanslar tarafından geçilen son dakika görüntülerinde balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, bankta oturan vatandaşların sayısı oldukça fazlaydı. Bu görüntüler arasında en dikkat çekeni ise bir piknik masası etrafında toplanıp okey oynayan vatandaşlara aitti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

OKEY MASASI KURDULAR

En dikkat çeken manzara ise bir piknik masası etrafında toplanıp okey oynayan vatandaşlara aitti. Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Yapılan kimlik kontrolünde 65 yaşın altında çıkan bu kişiler polisin uyarısına rağmen bir süre okey oynamaya devam etti.

Öte yandan, sahile akın eden vatandaşlar sebebiyle de araç trafiği oluştu.

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