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Son dakika: Zabıtadan kaçak corona virüs maskesi üretimine baskın!

Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesiyle maske ve eldiven gibi tıbbi ürünlerin satışında patlama yaşandı. Çıkarılan genelge ile eczanelerden reçetesiz maske satışı yasaklanmıştı. Bazı fırsatçılar kaçak, standartların dışında maske üretmeye başladı. Son dakika haberine göre; 'da düzenlenen operasyonda kaçak maske üretimi yapan kişiler suçüstü yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika: Zabıtadan kaçak corona virüs maskesi üretimine baskın!

Emniyet ve zabıta ekipleri, koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor! Son dakika haberine göre; Ankara'da koronavirüs salgınına karşı kullanılmak üzere maske üreten iş yerine baskın yapılı. İş yeri kapatılırken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın asma katında kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

ZABITA SUÇÜSTÜ YAKALADI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Önder Mahallesi'nde bir binada kaçak olarak tıbbi maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Halk sağlığını tehdit eden maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürledi. Üretilen tüm maske ve materyallere ise el konuldu, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini kaydetti.

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Son dakika: Zabıtadan kaçak corona virüs maskesi üretimine baskın!
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