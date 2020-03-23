Son dakika: Zabıtadan kaçak corona virüs maskesi üretimine baskın!

Emniyet ve zabıta ekipleri, koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor! Son dakika haberine göre; Ankara'da koronavirüs salgınına karşı kullanılmak üzere maske üreten iş yerine baskın yapılı. İş yeri kapatılırken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın asma katında kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

ZABITA SUÇÜSTÜ YAKALADI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Önder Mahallesi'nde bir binada kaçak olarak tıbbi maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Halk sağlığını tehdit eden maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürledi. Üretilen tüm maske ve materyallere ise el konuldu, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini kaydetti.