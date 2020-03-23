TOKİ kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak? Toplu Konu İdaresi (TOKİ) İstanbul'un Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kura çekimlerini tamamladı. İsimleri çıkmayan vatandaşlar ise para iadesinin yapılacağı tarihi merak etmeye başladı. Binlerce kişiyi ev sahibi yapan ve belli dönemlerde kura çekimlerini gerçekleştiren TOKİ inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor. Peki TOKİ kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ ücreti ne zaman iade edilecek, hangi tarihte?

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONRASI İSTANBUL PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için yapılan TOKİ kura çekimleri yoğun ilgi görüyor. Kura çekimi sonrasında ismi çıkmayan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Buna göre '' 2020 TOKİ kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aranıyor.

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