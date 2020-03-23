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kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak? iade edilecek?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olacak vatandaşlar için İstanbul'un üç ilçesinde kura heyecanı sona erdi. Kura çekimi sonrası listede yer almayan vatandaşlar para iadesinin tarihini merak etmeye başladı. Bilindiği üzere İstanbul’da Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir kuraları sona ermiş asil yedek liste kamuoyuna duyurulmuştu. Binlerce ev sahibi olmak isteyen vatandaş Toplu Konu İdaresi’ne belli tarihler aralığında başvuruda bulunuyor. İsmi çıkmayan vatandaşlara başvuru ücretleri geri ödeniyor. Peki TOKİ kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak? iade edilecek?

Giriş Tarihi: 23.3.2020 14:22 ABONE OL
TOKİ kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ ücreti ne zaman iade edilecek?

kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak? Toplu Konu İdaresi (TOKİ) İstanbul'un Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kura çekimlerini tamamladı. İsimleri çıkmayan vatandaşlar ise para iadesinin yapılacağı tarihi merak etmeye başladı. Binlerce kişiyi ev sahibi yapan ve belli dönemlerde kura çekimlerini gerçekleştiren TOKİ inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor. Peki TOKİ kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak? iade edilecek, hangi tarihte?

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONRASI İSTANBUL PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için yapılan TOKİ kura çekimleri yoğun ilgi görüyor. Kura çekimi sonrasında ismi çıkmayan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Buna göre '' 2020 TOKİ kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aranıyor.

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TOKİ kura çekimi sonrası İstanbul para iadesi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ ücreti ne zaman iade edilecek?
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