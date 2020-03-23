Uğurlamalar otogar dışında devam etti

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ

KORONAVİRÜS salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerinde otogar dışında kutlanması dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Bursa polis ekipleri koronavirüs tedbirlerini aldı. Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İçişleri Bakanı açıklamasından sonra Bursa şehirlerarası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri müdahalede etti. Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.