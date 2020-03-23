‘Yalan-dolan Mahallesi’nin sahte ilaçları

Dünyayı saran ve ülkemizde toplamda 21 kişinin yaşamını yitirdiği salgınını fırsata çeviren sahtekârlar sahte ve ruhsatsız ilaçlarla hapları piyasaya sürdü. SABAH'ın gündeme getirdiği ve salgının ardından harekete geçerek "Koronavirüsten koruyor" yalanıyla sahte ilaç satan fırsatçı ilaç simsarlarına bir yenisi daha eklendi.Özellikle sosyal medyayı kullanan ilaç simsarları ve sahtekârlar yine "Koronavirüsten koruyor" diyerek, imal ettikleri sahte bir vitamin hapının reklamını yaptı. Halkın paniğini fırsata çeviren dolandırıcılar, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimleri de kullandı. Çok sayıda vatandaş "Eczanelerde satılıyor" denilen ruhsatsız hapı internet üzerinden satın aldı. Sosyal medya hesaplarında; ruhsatsız olan ve eczanelerde satışı bulunmayan sahte ilacın reklamını yapan bazı ünlü isimler olayın ortaya çıkmasının ardından "Eczane satışı onaylı ilaçların reklamını yapmakta bir sorun görmüyoruz" dedi, fakat İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Eczanelerimizde böyle bir ürün yoktur. Çok ciddi boyutta sahtekârlık" açıklamasını yaptı. Söz konusu ilacın Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da onayı ve ruhsatı olmadığı belirtildi. Sahte vitamini çok sayıda kişiye internet üzerinden satan sahtekârlar ile ilgili şikâyette bulunuldu. Ünlü isimlerin sosyal medyada milyonlarca kişiye tanıtımını yaptığı sahte ve ruhsatsız ilacın satıldığı firmanın adresinde ise "Yalan-Dolan Mahallesi" yazdığı iddia edildi. Çok sayıda vatandaş sahte ilacı satan fırsatçılarla ilgili suç duyurusunda bulundu ve ürünün toplatılması istendi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.SALGINI fırsata çeviren sahte ilaç simsarları "Koronovirüsten yüzde 100 koruyor" diyerek internetten mesajlar gönderdikleri insanlara, koronavirüsle ilgisi olmayan sahte ilaçları satmaya başlamış, iki kişi gözaltına alınmıştı. Fırsatçı simsarlar, "Temas olmaması adına ilaçları kapalı kargolarla adreslere gönderiyoruz" dedikleri sahte ilaçları istedikleri paralar banka hesaplarına yatırıldıktan hemen sonra mağdurların ikamet adreslerine göndermişti. Gönderilen ilaçların baş ağrısı ilacı olduğu ortaya çıkmıştı.