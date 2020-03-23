Bugün bankalar açık mı, bankalar saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Bankaların yeni mesai saatleri ne oldu? İşte detaylar

Corona virüsü önlemleri kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişikliğe gidildi. Salgının yayılmaması ve tehlike boyutunun büyümemesi adına her alanda tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak edinilen son dakika bilgisine göre; koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir almaya başladılar. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Bankalara gönderilen tavsiye kararına göre; mesai saatlerinde değişiklik meydana geldi. Buna göre; yarın bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılacak? İşte bankaların yeni mesai saatleri!

YARIN BANKALAR AÇIK MI? BANKA MESAİ SAATLERİ!

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde pek çok alanda değişim ve dönüşüme gidildi. Bunlardan bir tanesi de banka mesai saatlerinde meydana gelen değişiklikler oldu. Buna göre; yarın bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? Bankalar saat kaçta açılacak?

İşte bilgiler!