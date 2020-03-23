Yasağa uymayana para cezası kesildi

İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ilk gününde polis sokaklarda dolaşan, parklarda oturan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı. Bazı yaşlılar polis araçlarıyla evlerine bırakıldı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan en önemli tedbirlerden biri olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da sıkı denetim vardı. Yaşlı vatandaşlar, parklardaki bankların kaldırılmasının ardından sokaklarda dolaşmaya başladı. Kadınlar, erkeklere oranla daha tedbirliydi. Kadınlar mümkün olduğu kadar sokağa çıkmadı. İstanbul Polisi de yasağın ilk gününde mesailerinin büyük bir bölümünü yaşlıları ve sokaklardaki vatandaşları uyararak geçirdi. Polis arabalarından parklar, camiler ve sokaklarda vatandaşlara mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları konusunda anonslarla uyarılarda bulunuldu. Sokak ve caddelerde dolaşarak 65 yaş üstü olduğunu düşündükleri kişilere kimlik soran ve gün boyunca devriye atarak kontroller yapan polisler, 65 yaş üstü olan ve sokağa çıkan kişilere durumu izah ederek onlardan evlerine gitmelerini istedi. Bazı yaşlılar ise polis araçlarıyla evlerine kadar bırakıldı. Beyoğlu, Fatih ve Şişli'de SABAH'a konuşan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazıları yasaktan haberleri olmadığını söyledi. Aralarında "Para çekmek için mecburen bankamatiğe gitmem gerekiyordu" diyenler de vardı.Konya Beyşehir'de Almanya'dan gelen bir çifte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Almanya'dan 9 gün önce gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö.'yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu. Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı.ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde polis ekipleri çalışma yaptı. Pazarda satış yapan Cevriye Şen (65) polis tarafından evine götürülmek istendi. Aslında 61 yaşında olduğunu, dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, ekip otosuyla evine götürüldü.KAHRAMANMARAŞ'TA sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı. Yaşlı adam, "Yapacak bir şey yok, görürsek bir daha yazarız dediler" dedi. Yaşlı adamın rahat tavırları dikkat çekti.BURSA İnegöl'de, İshakpaşa Camisi'nin arkasında bulunan banklarda 65 yaş üzeri bir kişinin oturduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, harekete geçti. Bu kişinin "64 yaşındayım" demesi üzerine kimliğini kontrol eden emniyet ekipler, 69 yaşında olduğunu öğrendi. Ekiplerin uyarısı sonrası bu kişi evine gitti.OSMANİYE'NİN Düziçi ilçesinde yaşayan Muharrem Gerek, koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek için, çocukları tarafından "Pazara çıktı" diye cezalandırılarak sandalyeye bağlandı. "Espri olsun" diye cep telefonuyla çekilen anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.ISPARTA'DA,Belediye İşhanı önünde banklarda oturan iki yaşlı adama yukarıdan su atılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki kişi, neye uğradıklarını şaşırdı. Hızlıca yerlerinden kalkan iki vatandaş, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Yapılan çirkin davranış, sosyal medyada tepkilere yol açtı.İÇİŞLERİ Bakanlığı: Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnalar belirtildi. 65 göre yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi.İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu. 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmalarının yasaklandığını hatırlatan Çetinkaya, "Sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin" dedi.İSTANBUL'DA yetkililerin 'evde kal' uyarılarına rağmen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte Zeytinburnu sahilinde halay çekti. Araçlarını yol kenarına çekerek müziği sonuna kadar açan ve ardından çektikleri halay görüntülerini sosyal medyada da paylaşan kişiler "Korona bize işlemiyor. Akşam haberlere çıkacağız" diye konuştu. Uyarıları dikkate almayarak birçok kişinin hayatını riske atan vatandaşlara sosyal medyada tepki yağdı./ SABAH

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