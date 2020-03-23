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Yasak dinlemediler! Belediye bankları kepçeyle topladı

, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların sokağa çıkması üzerine parklarda bulunan bankları kepçeler yardımı ile kaldırdı. Zabıta ekipleri ise gün boyu anonslar ile sokağa çıkmayın çağrısı yaptı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 09:27 ABONE OL
Yasak dinlemediler! Belediye bankları kepçeyle topladı
İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşların sokağa çıkma yasağını dinlemediği görüldü.



DEVAMLI ANONSLAR YAPILDI

Bunun üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, zabıta ekipleri gün boyu zabıta araçları ile sokaklarda gezerek anons yapıp uyarılarda bulundu. Öte yandan zabıta ekipleri, vatandaşların dışarıda oturmaya devam etmesi üzerine parklarda bulunan bankları kepçeler yardımı ile kaldırdı.

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Yasak dinlemediler! Belediye bankları kepçeyle topladı
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