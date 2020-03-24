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15 yaşındaki Sinan’ın katili yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 ABONE OL
15 yaşındaki Sinan’ın katili yakalandı
Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavgada arada kalan ve göğsünden vurularak öldürülen Sinan Üstünalp'le (15) ilgili soruşturma sürüyor. Cevatpaşa Mahallesi Selimiye Caddesi'nde 2 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili polis, Oktay C.'yi gözaltına aldı. 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranması olan Oktay C.'nin uyuşturucu, mala zarar verme gibi konulardan 22 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç çocuğun yengesi ise "Çocuk o silahlılar gelince plakayı alıp, polisi arayalım bunlar bizi öldürecek diye bağırmış. Bu sırada onu hedef alarak ateş etmişler" dedi.
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15 yaşındaki Sinan’ın katili yakalandı
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