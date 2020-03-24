91 yaşındaki Türk Koronayı yendi

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başkenti Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, yakalandığı koronavirüsü yendi. Türk hasta ile ilgili açıklama yapan doktorlar, Özalp'in bağışıklık sisteminin kuvvetli olması nedeniyle hastalığı atlattığını söylediler. Özalp, yarın hastaneden taburcu edilerek kendi evinde karantinaya devam edecek. Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Londra'nın kuzey bölgesinde bulunan Homerton Hastanesine kaldırılmış, yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.