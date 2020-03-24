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91 yaşındaki Koronayı yendi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 ABONE OL
91 yaşındaki Türk Koronayı yendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, yakalandığı koronavirüsü yendi. Türk hasta ile ilgili açıklama yapan doktorlar, Özalp'in bağışıklık sisteminin kuvvetli olması nedeniyle hastalığı atlattığını söylediler. Özalp, yarın hastaneden taburcu edilerek kendi evinde karantinaya devam edecek. Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Londra'nın kuzey bölgesinde bulunan Homerton Hastanesine kaldırılmış, yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.
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91 yaşındaki Türk Koronayı yendi
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