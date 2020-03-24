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'da 625 litre ele geçirildi

Yeni tip korona virüs nedeniyle kolonya fiyatları artınca polis depoya yaptığı baskında 625 litre ve tonlarca sahte temizlik malzemesi ele geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 11:52 ABONE OL
Adana'da 625 litre sahte kolonya ele geçirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de kolonya fiyatları yüzde yüz arttı. Bunu fırsat bilen sahte üreticiler de hem sahte kolonya hem de sahte temizlik malzemeleri üretimine başladı.

Bu bilgiye ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sıklaştırdı. Polis yaptığı çalışmada Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesinde bir depoda vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği kolonya ve dezenfektan ürünlerinin sahte ve taklitlerini üretip piyasaya sürdüklerini tespit etti. Polis bu tespit üzerine depoya baskın yaptı. Yapılan baskında polis piyasa değeri 650 bin TL olan 7 ton 650 litre gül suyu, 4 ton 473 litre sıvı deterjan, 3 ton 48 kilo toz deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, bin 102 adet şampuan, 511 adet viks krem ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da 625 litre sahte kolonya ele geçirildi
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