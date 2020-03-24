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çalışma saatleri: ve kaçta kapanıyor?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında çalışma saatleri değişti. Türkiye Bankalar Birliği banka çalışma saatleriyle ilgili yeni kararını tüm kamuoyuna duyurdu. Bugün sabah saatlerinde bankada işleri olan vatandaşlar ‘’ ve kaçta kapanıyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de insanlarla yakın temas azaltılmış oldu. Finansal ihtiyaçlar için Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok banka mesai saatlerinde değişiklik yapmış oldu. Peki ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 banka çalışma ve mesai saatleri

Giriş Tarihi: 24.3.2020 10:25 ABONE OL
Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Türkiye'de görülen coronavirüsü tedbirleri kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. 23 Mart itibariyle yürürlüğe giren yeni merak ediliyor. Günlük finansal ihtiyaçları olan vatandaşlar '' , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı kararla birlikte hem bankalarda mesai saati azaldı hem de sıra kuyruklarındaki temas en aza indirilmiş oldu. Vatandaşlar çek, senet, hesap açma ve kapama işlemleri için banka (mesai) çalışma saatlerinde kolaylıkla işlerini halletmiş olacak. Peki ve kaçta kapanıyor? İşte Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi banka çalışma ve mesai saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde görülen coronavirüsü sebebiyle banka çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Banka işleri olan vatandaşlar bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte tüm bilgiler…

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Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
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