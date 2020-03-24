Beton mikserlerine elektronik takip geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 başından itibaren, inşaatlarda betonun projesine uygunluğunun denetimi için sürdürdüğü çipli beton uygulaması kapsamında yayımlanan tebliğ ile inşaat sahasına gelen beton mikserleri de çip uygulamasına dahil edilecek.

Mikserlere çip takılmasıyla üreticiden çıkan betonun takibi sağlanacak, betonda kaçağın önüne geçilecek.

Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılacak çip etiketler mikserlere takılacak. Etiketsiz mikserler beton dökemeyecek. Uygulama, 60 günlük hazırlık süresi sonunda başlayacak.

Ayrıca mikserlerle taşınan betona ait sevk irsaliyeleri de barkodlu olacak. Sahadaki denetim elemanlarınca bu barkodlu irsaliyelerden alınan bilgiler de elektronik ortama aktarılacak.

BETON LABORATUVARLARINA ANLIK SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM ŞARTI

Tebliğe göre, beton deneyi yapan laboratuvarların numuneleri muhafaza ettikleri kür havuz ve odalarının ortam sıcaklığı ve nemi anlık olarak ölçülüp sistem tarafından denetlenecek.

Tebliğ ile Bakanlık, daha önce başlayan çipli beton uygulamasına ek olarak beton mikserleri ve laboratuvar ortamlarındaki tüm beton döküm süreçlerini elektronik ortamda denetlemiş olacak.