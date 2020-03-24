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’ın moral bülbülü

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 ABONE OL
Bıldırcın Sokak’ın moral bülbülü
Koronavırüs nedeniyle izole olan insanların evlerinin balkonundan komşularına müzik performanslarıyla moral verdiği İtalya, Fransa ve İspanya'dan sonra Türkiye'de de benzer görüntüler yaşanıyor. Tulum sanatçısı Bahrettin Bıçakçı (60) İstanbul Kağıthane'ye bağlı Gültepe Mahallesi Bıldırcın Sokak'ın moral hocası oldu. Bıçakçı, "Evin içinde zaman zaman çalıyorum. İtalya ve Fransa'da sanatçıların komşularına moral vermek için balkondan şarkı söyledikleri haberlerini görünce 'Ben neden yapmıyorum?' diyerek tulumu alıp çıktım balkona. Tulumu şişirip, çalmaya başlayınca tüm balkonlar ve camlardan komşularım kafalarını uzattı. Önce anlamaya çalıştılar. Sonra benim çaldığım türkülere, şarkılara eşlik edip moral buldular" dedi.
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Bıldırcın Sokak’ın moral bülbülü
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