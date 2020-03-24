Bu manavda eldivensiz alışveriş yasak

ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ

Erzurum'da faaliyet gösteren bir manav, korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerine eldiven zorunluluğu getirerek alışverişlerini yapmalarını istedi. Uygulama müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılanırken, sebze ve meyvelere vatandaşların elle dokunmasına izin verilmiyor.Manav görevlisi Muharrem Karaca, "Tabii ki devletimizin bize yaptığı uyarıları dikkate alıyoruz. Halkımızın da bu konuda bilinçlenmesini sağlamak için böyle bir tedbir aldık. İnşallah hep birlikte bu virüsü yeneceğiz. Müşterilerimiz anlayışlı, bize destek veriyorlar" diye konuştu.