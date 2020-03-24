‘Bu süreç uzar mı kısa sürede açıklayacağız’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Evde eğitim"le ilgili detayları A Haber'e anlattı. Selçuk'un A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:LGS; Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. YKS ise ÖSYM ve YÖK ile ilgili. LGS ile ilgili olarak, biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını önemseriz. Ama koşullar başka şey gerektirirse diye bu yüzden de 3 senaryonun 3 ayrı sınav senaryosu var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki YÖK ve ÖSYM verecek.Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisindeyiz ve hassasiyet ile takip ediyoruz. Bilim Kurulu'nun önerileri var. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız.Veriye dayalı konuşmayı önemsiyoruz. Dolayısıyla şöyle olacak böyle olacak dememiz mümkün değil. Sadece süreci izleyerek değerlendirme yapıp bu değerlendirmenin arkasından acaba takvim nasıl değişmelidir sorusunun yanıtını verme imkânımız olur. ANKARA