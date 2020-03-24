Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Bu süreç uzar mı kısa sürede açıklayacağız’

‘Bu süreç uzar mı kısa sürede açıklayacağız’

Milli , “Uzaktan eğitim”le ilgili tüm detayları A Haber’e anlattı

Giriş Tarihi: 24.3.2020 ABONE OL
‘Bu süreç uzar mı kısa sürede açıklayacağız’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Evde eğitim"le ilgili detayları A Haber'e anlattı. Selçuk'un A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
LGS; Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. YKS ise ÖSYM ve YÖK ile ilgili. LGS ile ilgili olarak, biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını önemseriz. Ama koşullar başka şey gerektirirse diye bu yüzden de 3 senaryonun 3 ayrı sınav senaryosu var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki YÖK ve ÖSYM verecek.

SÜREÇ UZAYACAK MI?
Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisindeyiz ve hassasiyet ile takip ediyoruz. Bilim Kurulu'nun önerileri var. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız.

ERKEN KAPANIR MI?
Veriye dayalı konuşmayı önemsiyoruz. Dolayısıyla şöyle olacak böyle olacak dememiz mümkün değil. Sadece süreci izleyerek değerlendirme yapıp bu değerlendirmenin arkasından acaba takvim nasıl değişmelidir sorusunun yanıtını verme imkânımız olur. ANKARA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bu süreç uzar mı kısa sürede açıklayacağız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA