Bursa'daki kan donduran cinayette flaş gelişme! "Cinayet işleyeceğini bilmiyordum"

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. Osman Kariman, eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikaya gitti. Kariman burada, tabancasını çekip, Özlem Mutlu'ya peş peşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Özlem Mutlu kanlar içinde yere yığılırken, Kariman bu kez tabancayı kendisine doğrultup, göğsüne ateş etti.

Fabrikadaki işçilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Mutlu ve Osman Kariman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İŞ BAŞVURUSU İÇİN GELDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Osman Kariman'ı fabrikaya arkadaşı Ö.C.'nin getirdiğini belirledi. Olayın ardından aracıyla kaçan Ö.C., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Gece geç saatlerde emniyete getirilen Ö.C., ifadesinde, fabrikaya iş başvurusu yapmak için geldiğini öne sürdü. Danışma bölümünde işlemleri devam ederken Özlem Mutlu'nun geldiğini, bir süre sonra da Osman Kariman'ın gelerek silahını ateşlediğini belirten Ö.C., arkadaşının cinayet işleyeceğini bilmediğini iddia etti.

Ö.C., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.