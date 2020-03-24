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Camilerin hoparlöründen dua edildi

Giriş Tarihi: 24.3.2020 ABONE OL
Camilerin hoparlöründen dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla, koronavirüs salgınının bir an önce bitmesi ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dualar yükseldi. Duada, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin" ifadelerine yer verildi.
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Camilerin hoparlöründen dua edildi
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