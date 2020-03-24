Can kayıpları 16 bini geçti

KOVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde vaka sayısını 373 bin 122, ölenlerin sayısını ise 16 bin 314 olarak güncelledi. En fazla can kaybı son 24 saatte 601 artışla 6 bin 77 kişiye ulaşan İtalya'da oldu. İkinci en fazla ölüm, 3 bin 270 kişi ile Çin'de meydana geldi. Üçüncü sırada 2 bin 207 kişi ile İspanya, dördüncü sırada ise bin 812 kişi ile İran yer alıyor.Çin'de 5 gündür hiç yeni vaka bildirilmiyor. Son 24 saatte ortaya çıkan 39 vaka ise yurtdışından ülkeye gelenler. Virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde ölüm oranı yüzde 1.4 oldu. 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranı yüzde 2.6, 30-59 yaşlarında yüzde 0.5, 30 yaşından küçüklerde ise yüzde 0.3 oldu.