Corona Danışma Hattı numarası kaç? Corona virüsü danışma hattının telefon numarası

Ülkemizde görülen koronavirüsü tedbirleri kapsamında Corona Danışma Hattı kuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sistem 23 Mart tarihi itibariyle vatandaşların hizmetine açıldı. Vatandaşların Koronavirüs danışma hattı aracılığı ile her gün her saat virüs hakkında her türlü soruları yanıtlanacak. Kişi kendisinde ateş, kuru öksürük gibi şikayetlerini hastaneye gitmeden danışma hattını arayarak dile getirebilecek. Böylelikle kişi tarafından verilen bilgiler uzmanlar tarafından incelenecek ve arayan kişinin virüsü almış olması gibi bir olasılığın saptanması durumunda ise hastalar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecekler. Peki Corona Danışma Hattı'nın numarası kaç? Corona virüsü danışma hattı telefon numarası

CORONA DANIŞMA HATTI'NIN NUMARASI KAÇ? CORONA VİRÜSÜ DANIŞMA HATTI TELEFON NUMARASI

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Corona Danışma Hattı yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.

CORONA DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart'ta faaliyete geçtiğini duyurdu

CORONA DANIŞMA HATTI (SABİM) NEDİR?

Sağlık sisteminde yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladığı SABİM'e corona virüs danışma hattı eklenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Bakanlık yetkilileri, corona virüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu. Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi. Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.