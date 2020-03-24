Corona virüsü nedeniyle kargolar ve noterler çalışıyor mu, açık mı? Kargo ve noterler çalışma saatleri: Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü ila mücadele kapsamında şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçları ile marketlerde alışveriş yapması uygun görülen müşteri sayısına yönelik genel yayımladı. Türkiye'de Corona virüsü vakası görüldüğü tarihten itibaren artış gösteren vaka sayısı doğrultusunda salgının yayılma ihtimali göz önünde bulundurularak çeşitli önlemler devreye sokuluyor. Peki artırılan tedbirler; kargo, PTT, banka, noter gibi kurumların çalışma saatlerini etkiledi mi? Kargo ve noter işlemleri olan vatandaşlar için kargo ve noterler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KARGOLAR AÇIK MI?

Corona virüsü nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidilirken kargolar için herhangi bir değişiklik şu an için söz konusu değil. Kargolar ve PTT şubeleri, aynı düzende çalışmaya devam ediyor.

NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerin, salgının yayılması ihtimaline karşı alınan önlemler kapsamında dönüşümlü olarak çalışmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şunları söyledi:

"Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla, bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. Yani yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız; 'Lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemi için noterliklere gitmeyelim.' Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır."

Noterler virüs önlemleri kapsamında bir gün tek sayılı bir gün çift sayılı olanlar çalışacak şekilde hizmet verecek.

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.