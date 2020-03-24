En iyi ücretsiz görüntülü konuşma uygulamaları, programları - İnternetten görüntülü toplantı, sohbet nasıl yapılır?

İnternet üzerinden görüntülü toplantı ve görüşme yapılabilecek uygulamalar bu günlerde araştırmaların ilk sırasında yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüsü salgını nedeniyle pek çok şirket evden çalışma (home-office) mantığını getirdi. Yaşanan bu süreçte iş akışının aksamasının önüne geçmek isteyen işverenler, çalışanlarla arasında köprü niteliğinde bir bağlantı taşıyacak. Görüntülü konuşma uygulamaları ve programlarını araştırıyor. Bu noktada internetten görüntülü toplantı ve sohbet yapılabilecek pek çok program bulunsa da gerek internet alt yapılarının yetersizliği gerekse çevresel faktörlerden dolayı verim alma oranı düşük olabiliyor. Bu noktada sabah.com.tr olarak biz de ücretli-ücretsiz en iyi görüntülü toplantı, konuşma programlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

EN İYİ ÜCRETSİZ TOPLU GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTI, KONUŞMA UYGULAMALARI PROGRAMLARI

Haberimizin içerisinde en iyi görüntülü toplantı ve görüşme yapabileceğiniz ücretli-ücretsiz uygulamaları sıraladık. İşte o uygulamalar;

Skype

Görüntülü sohbet dendiği vakit kuşkusuz hemen herkesin ilk aklına gelecek uygulamalardan bir tanesi Skype oluyor. Uzun yıllardır bulunan bu programda hem ücretli hem ücretsiz seçenekler bulunmaktadır. Hem görüntülü hem sesli sohbetin yapılabileceği bu uygulamayı arama motoru üzerinden, İos ve Android üzerinden rahatlıkla indirebilirsiniz…

Google Hangouts (Görüntülü konuşma sitesi)

Pek çok kişiye göre şuan da en iyi video görüşmesi yazılımlarından bir tanesi olan Google Hangouts'u kullanmak için herhangi bir uygulama indirmeye ihtiyacınız yok. Arama motoru üzerinden doğrudan 'Google Hangouts' yazarak ulaşılabilecek olan bu uygulama da 10 kişiye kadar görüntülü toplantı ve görüşme yapılabiliyor.

Google Duo

2016 yılında ilk kez çıkan Google Duo uygulaması küçük çaplı toplantılar için en ideal uygulamalar arasında yer alıyor. Google Duo 8 kişiye kadar konferans yapma imkânı sunarken, görüntü ve ses kalitesi olarak da oldukça iyi bir yazılımdır.

Facetime

Apple cihazlar için oluşturulmuş olan bu görüntülü konuşma uygulaması karşı tarafla iletişime kurmak için en net programlardan bir tanesidir. Bu uygulamanın kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen tarafı ise 32 kişiye kadar konferans yapılabilmesidir.

WhatsApp

Günümüzün en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook'a bağlı bir uygulamadır. İyi bir Skype alternatifi olarak bilinen bu uygulama da 256 kişi aynı anda mesajlaşabilirken, 4 kişiye kadar sınırlı olmak üzere görüntülü konferans yapılabilmektedir.

WeChat

WeChat, Android, Apple, Mac OS ve Windows gibi tüm popüler platformlarda kullanılabiliyor. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla diğer kullanıcılarla sesli ve görüntülü görüşmeler yapabiliyor. Görüntülü görüşmeler en fazla 9 kişi arasında yapılabiliyor.

Free Conference Call

Ülkemizde çok yaygın olmasa da dünya üzerinde en çok kullanılan görüntülü konuşma uygulamalarındadır. Çevrimiçi toplantılar için vazgeçilmez olan bu uygulama da toplantıları HD ses, video konferans ve ekran paylaşımı yapma esneklikleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. Uygulama da en dikkat çeken özellik ise 1000'e kadar katılımcının görüntülü konferansa katılabiliyor olmasıdır.

GoToMeeting

Özellikle görüntülü toplantılarda tercih edilen GoToMeeting programı 25 kişiye kadar çevrimiçi toplantı ve konferans yapma imkânı sunuyor.

Uygulama ilk 1 ay ücretsiz kullanılabilirken, daha sonra ücretli bir şekle dönüyor.