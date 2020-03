Eski kız arkadaşını öldürüp, canına kıydı

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ

BURSA'DA bir kişi, barışma teklifini geri çevirdiği ileri sürülen eski kız arkadaşını vurduğu silahla kendini de öldürdü. Gemlik ilçesinde Serbest Bölge'de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ö.M.'nin (39) yanına gelen eski erkek arkadaşı O.K. (46), barışmak istediğini söyledi. İddiaya göre aldığı red cevabı üzerine Ö.M.'yi tabancayla vuran O.K. kaçtı. Ancak O.K. yaklaşık 100 metre ileride kendisini de göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı iki kişi de hayatını kaybetti.