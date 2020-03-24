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Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu

'de bir şahıs, evde tartıştığı karısını bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Eşini vurduktan sonra kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:06 ABONE OL
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu

Olay Zümrütevler Mahallesi Yonca Karaca Caddesinde bulunan bir sitede saat 07.30'da sıralarında meydana geldi. B.Ç. isimli şahıs ile eşi H.Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada B.Ç. evde bulunan silahla eşini ayağından vurdu. Silah seslerini duyan komşular yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Eşini vurduktan sonra kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri olay ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Olayın gören görgü tanığı, "Sabah saatlerinde silah seslerine uyandık. Zemin katta bulunan kiracı hanımını ayağından vurmuş. Neden olduğunu bilmiyoruz. Kendilerini fazla tanımıyoruz" diye konuştu.

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Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
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