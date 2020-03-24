Genç kız karantinadan kaçtı, polise yakalandı

Taksim İlkyardım Hastanesi'ne yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan genç kız gözlem odasından kaçtı. Kızı polis yakaladı. Derya Ö. (20) adlı genç kız dün öksürük şikayetiyle gittiği Taksim İlkyardım Hastanesi'nde test yaptırdı. İlk test sonuçları pozitif çıktı. Korkuya kapılan Derya Ö., kan testi sonuçlarını beklemeden hastaneden kaçtı. Bir taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada olayı fark eden bir polis, tanıdığı taksi şoförünü telefonla arayıp kadını Taksim Meydanı'nda görevli polislere teslim etmesini söyledi. Taksi şoförü meydanda durunca, genç kız bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı ve boş bir simit arabasının arkasına saklandı. Polis, kadının kaçmasını engellemek etrafını sardı. Derya Ö. 30 dakika sonra gelen ambulansa bindirilerek kaçtığı hastaneye geri götürülerek gözetim altına alındı.