İbuprofen içeren ilaçlar nelerdir? Coronavirüse kötü etkileri var mı? ibuprofen nedir, ne işe yarar?

Corona virüsüne karşı ülkeler korunma tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Öte yandan virüsten korunmak için İbuprofen içeren ilaçlar sosyal medyada yayılmış durumda. Sosyal medyada bilgi kirliliği sebebiyle bu tür ilaçların kullanımı tavsiye edilmemekle uzmanlardan açıklama geldi. Doktorlar corona virüs semptomları olan kişilerin ibuprofen bazlı ilaçlar almaktan kaçınmasını önerdi. Uzmanlar ateş ve ağrı kesici olarak İbuprofen içeren ilaçlar yerine parasetamol ilaç grubunun kullanılması tavsiyesinde bulunuyor. Corona virüsü (COVID-19) etkilerini kötüleştiren ilaçların arasında Ibuprofen yer alıyor. Peki İbuprofen içeren ilaçlar nelerdir? ibuprofen nedir, ne işe yarar?

İBUPROFEN İÇEREN İLAÇLAR NELERDİR? İBUPROFEN NEDİR, NE İŞE YARAR?

İbuprofen grip semptomlarını azaltmak için ve ağrı kesici olarak kullanılır.

Dünyada hızlı yayılım gösteren Corona virüsü (COVID-19) etkilerini kötüleştiren ilaçlar arasında Ibuprofen ilaç grubu yer aldı. Uzman doktorlar COVID-19 tedavisinde NSAID kullanılmasının hastanın durumunu kötüleştirebileceğini açıkladı. Haberimizde, İbuprofen içeren ilaçlar nelerdir? ibuprofen nedir, ne işe yarar? Sorularının yanıtlarına erişebilirsiniz.