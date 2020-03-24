İdari izin nedir, nasıl ve en fazla kaç gün alınır? İdari izin yönetmeliği değişti mi?

İdari izin yönetmeliği değişti mi? Ülkemizde görülen koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alınmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan vatandaş idari izin yönetmeliği hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. En son Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, 13 Mart 2020 tarihinde 3 maddelik idari izin genelgesini kamuoyunun bilgisine sunmuştu. Bu bilgiler doğrultusunda İdari izin yönetmeliği değişti mi? İdari izin nedir, nasıl ve en fazla kaç gün alınır? İşte yanıtı…

İDARİ İZİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Mİ?

Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,

Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'' Denildi.

İDARİ İZİN NEDİR, NASIL VE EN FAZLA KAÇ GÜN ALINIR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır.