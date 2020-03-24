İstanbul’da ulaşım çilesi bitmedi

oronavırüs

tehdidine karşı Sağlık Bakanlığı 14 maddeden oluşan önlemleri açıkladı. Devletin olağanüstü çaba göstererek aldığı önlemlere ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi kulak tıkadı. Vatandaşın kişisel önlemleri çerçevesinde toplu taşıma kullanımında azalma olması üzerine İBB yönetimi bunu fırsat bilerek toplu ulaşım sefer aralıklarını azalttı. Bununla birlikte metro, metrobüs ve otobüslerde İstanbullu tam anlamıyla kucak kucağa gitmeye başladı. İBB ise bu durumu Koronavirüse karşı alınan bir önlem olduğunu belirtti. Vatandaş metro, metrobüs ve otobüslerde yapılan azaltmalara tepki yağdırarak, "Bütün dünya 'en az 1 metre sosyal mesafe' diye inlerken, İBB, Hacıosman-Sarıyer metrosunda çalışan vagon sayısını 8'den 4'e indirildi. İBB'nin tedbiri bu mu?" dedi.