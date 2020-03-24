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'daki skandal görüntüyle ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltına alındı

Son dakika haberi: Corona virüsün en fazla etkilediği yaşlılara evde kalın çağrısı yapılırken, bir grup gencin yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp, kolonya dökerek eziyet ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, olayı gerçekleştiren kişi için gözaltı kararı verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 20:16 ABONE OL
İstanbul'daki skandal görüntüyle ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltına alındı

Son dakika haberi... Yaşlı bir adamı durduran gençler, zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor.

"BABAM ENGELLİ, ŞİZOFRENİ RAHATSIZLIĞI VAR"

Videonun yayılması üzerine yaşlı adamın oğlu olduğu belirten Öztürk E. sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Babasının şizofreni rahatsızlığı olduğunu belirten Öztürk E., "Kardeşlerim, videodaki kişi benim babam engelli, şizofreni rahatsızlığı var bu görüntüden etkilendiği için bir haftadır kaldırtmaya çalışıyordum ama artık yetişemedim. Videoyu çeken şahsa ulaşmaya çalıştım oralı bile olmadı. Babaannem ve dedem ağlamaktan kahroldu" dedi.

Sosyal medyada tepki çeken video: Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler | Video

"KORKTUĞUNDAN DOLAYI 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM 'DİYOR"

Öztürk E., "Bir de babama bu görüntülerle ilgili şikayetçi olursanız oğlunu yok ederiz diye tehditte bulunmuşlar. Sosyal medyada inanmayanlar çıkar diyerekten gizliden videosunu çektim lütfen bu konunun takipçisi olun. Babamın kanuni olarak cezai ehliyeti yoktur bizim için korktuğundan dolayı 'şikayetçi değilim 'diyor. Sosyal hayatında ve aile hayatında babamızın her zaman yanındayız bütün bu olanlarla ilgili yarın savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız lütfen Allah rızası için destek olun" ifadesini kullandı.
Öztürk E. hukuki destek istediğini de kaydetti.

Yaşlı adama saygısızlık yapan şahsın kendi çağrısına uymadığı ortaya çıktı

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın şüpheli hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenildi.

Son dakika: Bir skandal daha! Yaşlı adamın başından aşağı zorla kolonya döktüler...

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İstanbul'daki skandal görüntüyle ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltına alındı
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