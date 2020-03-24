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'de bir kişi, evinde tabancayla etti

'in Buca ilçesinde, iş insanı Zafer U. (44), evinde tabancayla yaşamına son verdi. Zafer U.'nun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 14:12 ABONE OL
İzmir'de bir kişi, evinde tabancayla intihar etti

Çeşme'de otel işleten ve inşaat işi yapan Zafer U.'yu komşuları bu sabah göremedi. İş insanının, Yaylacık Mahallesi 185 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairesinin ziline basan komşuları, kapıyı açan olmayınca da polisi aradı. Adrese gelip, eve çilingir yardımıyla giren polis, Zafer U.'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Zafer U.'nun tabancayla intihar ettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Zafer U.'nun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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İzmir'de bir kişi, evinde tabancayla intihar etti
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