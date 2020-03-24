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Öğrencinin çözemediği soruyu cevapladı... "Sen yeter ki evde kal kardeşim"

tedbirleri kapsamında okullar dün itibariyle uzaktan eğitime geçti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan isimli öğrenci, çözemediği soruyu sosyal medya üzerinden 'ne sordu. Belediye, soruyu gönüllü öğretmene çözdürerek fotoğrafını öğrenciye gönderdi. Belediye ve Öğrenci arasında geçen bu diyalog sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 15:16 ABONE OL
Öğrencinin çözemediği soruyu Elbistan Belediyesi cevapladı... Sen yeter ki evde kal kardeşim

Kahramanmaraş Elbistan'da bir öğrenci, çözemediği soruyu sosyal medya üzerinden belediyeye sorunca, Elbistan Belediyesi soruyu bir öğretmene çözdürere sosyal medyadan öğrenciyle paylaştı.

"SEN YETER Kİ EVDE KAL KARDEŞİM"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık, çözemediği matematik sorusunu sosyal medyadan Elbistan Belediyesi'ne sordu. Belediye, soruyu gönüllü öğretmenlere çözdürüp, cevabını "Sen yeter ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalarak üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık, bir matematik sorusunu çözemedi. Balık, sorunun çözümü için Elbistan Belediyesi'nden yardım alabileceğini düşünerek sorunun fotoğrafını "Çözemediğim sorulara benim belediyem çözüm bulur" notuyla Twitter'da paylaşıp, Elbistan Belediyesi'ni etiketledi.

'10/10 BELEDİYESİN'

Elbistan Belediyesi, Enes Balık'ın bu talebine kayıtsız kalmadı ve soruyu evinde kalan öğrencilere yardımcı olmak için çalışan bir gönüllü öğretmene gönderdi. Belediye, sorunun cevabını 40 dakika sonra Twitter'dan "Sen yeter ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı. Paylaşımın altına onlarca olumlu yorum yapıldı. Enes Balık ise paylaşımın altına "10/10 belediyesin be. Teşekkür ederim" yorumunu yaparak, belediyeye teşekkür etti.
Öte yandan Elbistan Belediyesi'nin 'Evde Kal' kampanyasına destek vermek amacıyla gönüllü öğretmenlerle irtibat halinde olduğu, öğrencilerden gelecek soruları branş öğretmenine yönlendirip çözümü öğrenciye ulaştırdığı belirtildi.

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Öğrencinin çözemediği soruyu Elbistan Belediyesi cevapladı... "Sen yeter ki evde kal kardeşim"
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