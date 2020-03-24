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belli oldu! On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu sever vatandaşlarımızın her hafta Pazartesi günü heyecan ve merakla beklediği On Numara çekiliş sonuçları İdaresi tarafından açıklanıyor. Her hafta 10 kazandıran numarayı doğru tahmin eden pek çok kişiye para ödülü veren MPİ oyununun bu geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 10 numarayı da doğru tahmin 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta 920. çekilişi yapılacak olan oyuna ilişkin arama motorlarında açıklandı mı? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Mart MPİ ekranı...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:11 ABONE OL
On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 23 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da On Numara çekiliş heyecanı şans oyunu sever vatandaşlarca yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bilet dolduran vatandaşlarımız Milli Piyango İdaresi tarafında yapılacak çekilişin sonuçlarını merak ve umutla bekliyor. Durum böyle olunca arama motorlarında 23 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte kazandıran numaraları doğru tahmin eden 2 şanslı kişi 281 bin 892 lira 55 kuruş TL büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Peki, bu hafta 920. çekilişi yapılacak olan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Haberimizin ilerleyen sayfalarında 23 Mart MPİ çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilirsiniz...

MPİ 23 MART ON NUMARA SONUÇLARI!

İşte detaylar;

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On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango 23 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
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