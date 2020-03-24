Pes dedirten görüntü! Yaşlı amcalar polisten böyle gizlendi

Giriş Tarihi: 24.3.2020 13:46Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 13:58ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı. Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü denetim yaparken 65 yaş üzeri 3 kişi, polis minibüsünü görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı.
Yaşları 65'in üzerinde olan 3 kişi her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı. Polis memurunun uyarısı üzerine 3 kişinin evlerine döndüğü öğrenildi.