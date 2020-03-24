Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pes dedirten görüntü! Yaşlı amcalar polisten böyle gizlendi

Pes dedirten görüntü! Yaşlı amcalar polisten böyle gizlendi

'ın Elbistan ilçesinde 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otomobilin arkasına saklandı. O anların fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 13:58 ABONE OL
Pes dedirten görüntü! Yaşlı amcalar polisten böyle gizlendi
İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı. Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü denetim yaparken 65 yaş üzeri 3 kişi, polis minibüsünü görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı.



Yaşları 65'in üzerinde olan 3 kişi her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı. Polis memurunun uyarısı üzerine 3 kişinin evlerine döndüğü öğrenildi.

Öte yandan 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. CORONA DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ? CORONA VİRÜSÜ DANIŞMA HATTININ TELEFON NUMARASI CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİNDE AVRUPA BAŞARISIZ OLDU CANLI CORONA VİRÜS HARİTASI! TÜRKİYE VE DÜNYADA SON DURUM

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pes dedirten görüntü! Yaşlı amcalar polisten böyle gizlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA