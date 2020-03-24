Son dakika: Bir skandal daha! Yaşlı adamın başından aşağı zorla kolonya döktüler...

SON DAKİKA! Ankara'da iki gencin polis numarası yaparak durdurduğu yaşlı adama yaptığı münasebetsizlik herkesi çileden çıkarmıştı. Bir benzer olay daha yaşandı. Yine Ankara'da bir grup genç yolda yürürken durdurdukları yaşlı adama maske takıp başından aşağı kolonya döktü.

"BAK LAN BURAYA"

Yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vak'asına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.

Sosyal medyada tepki çeken video: Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler | Video



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.

Yaşlı adama saygısızlık yapan şahsın kendi çağrısına uymadığı ortaya çıktı

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, polis numarası yaparak yaşlı adamı korkutan gençlerin paylaşımı ile ilgili olaya tepki göstermişti. Altun'un paylaşımı şöyle:

Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID19'a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam yayınladığı bir paylaşımda yaşlıları videoya alanlara sert tepki göstermişti. Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.