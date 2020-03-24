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! Bir tepk çeken görüntü daha! Yaşlı adamı durdurdu, başından aşağı kolonya döktü!

Yaşlılara yönelik tepki çeken haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması yasaklandı. Bunun üzerine bazı kişiler cep telefonu kameraları ile yaşlıların zorla görüntülerini alarak taciz etti. Sosyal medyada sabah yayılan ve tepki çeken bir görüntü sonrası İçişleri Bakanlığı devreye girmiş, zanlıyı gözaltına almıştı. Bir tepki çeken görüntü de Ankara'dan geldi. Videoda bir kişi, yaşlı adamı zorla durduruyor. Ardından zorla maske takıyor ve kafasından aşağı kolonya döküyor. Daha sonra ise gülerek yaşlı adamı geri gönderiyor. Video sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi emniyetin işlem yapması için çağrıda bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 16:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Bir tepk çeken görüntü daha! Yaşlı adamı durdurdu, başından aşağı kolonya döktü!

Ankara'da yaşlı bir vatandaşı videoya kaydedip, sosyal medyada yayınlayan genç gözaltına alınırken, benzer bir haber daha geldi. Hangi şehirde kaydedildiği henüz bilinmeyen videoda, yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.

Sosyal medyada tepki çeken video: Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler | Video

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekmişti.

Videoyu kaydeden kişi kısa sürede gözaltına alınırken benzer bir video daha ortaya çıktı.

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YAŞLI ADAMI ZORLA DURDURUP, YÜZÜNE MASKE TAKIP, BAŞINA KOLONYA DÖKTÜLER

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vak'asına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.

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SON DAKİKA! Bir tepk çeken görüntü daha! Yaşlı adamı durdurdu, başından aşağı kolonya döktü!
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