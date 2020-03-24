Son dakika: Düzce'de asılsız coronavirüs paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika... Düzce Valiliği tarafından asılsız coronavirüs paylaşımları yapanlara soruşturma başlatıldı.

VALİLİK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilimizde Valiliğimizin koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, sistemli ve organize bir şekilde tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar haricinde yapılan dezenformasyon amaçlı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaların, sosyal medya hesapları üzerinden yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek şekilde paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan konuyla ilgili ateşi yükselen hastanın, sağlık görevlilerince kişisel koruyucu ekipmanla tedbir amaçlı evinden alındığı aktarılan açıklamada, kişinin Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tahlillerinin yapıldığı ve rahatsızlığının Kovid-19 ile ilgisi bulunmadığı anlaşıldığından taburcu edildiği kaydedildi.

Sosyal medya hesaplarından dezenformasyon amaçlı paylaşımlarda bulunarak yalan haber yayan kişiler hakkında soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilimizde Valiliğimizin koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, sistemli ve organize bir şekilde tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar haricinde yapılan dezenformasyon amaçlı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.