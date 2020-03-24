Son dakika: Ekrem İmamoğlu otobüs sefer sayısını düşürdü: İstanbul’da toplu taşıma araçları tıklım tıklım!

Türkiye'de koronavirüsü önlemleri kapsamında tedbirler alınıyor. 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanlar evden çıkmaması için sokağa çıkma yasağı da getirildi. Toplu alanlarda bulunulmaması için her tür tedbir alınmaya çalışılıyor. Ancak mecburiyetten dışarıya çıkmak zorunda kalan ve toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan vatandaşlar sorunlar yaşanıyor.

SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ AMA SABAH SAATİNDE TOPLU TAŞAMA ARAÇLARI TIKLIM TIKLIM!

Mecburiyetten dışarı çıkmak zorunda kalan ve toplu taşıma araçları kullanan yolcular, bindikleri bazı otobüslerin ve metrobüslerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Bu fotoğraflarda tıkış tıkış olan otobüsün içerisinde kimi yolcuların ağız maskesi taktığı, kimilerinin takmadığı görülüyor. Bilindiği üzere, koronavirüsü salgınında elleri sabunla yıkamak ne kadar önemliyse, sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli. Çünkü koronavirüs çok hızlı yayılan bir virüs türü.

ZORUNLU DIŞARI ÇIKANLAR TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ZORDA!

Sosyal medyada, Zorunlu dışarı çıkan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Sabah saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk yaşandığı için sosyal medyadan Sosyal medya hesabından sabah saatlerindeki yoğunluk için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteriyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu dört gün önce şöyle bir açıklama yapmıştı: "Ulaşım stratejimizde de bazı değişikler yapacağız. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz" demişti.

48A OTOBÜSÜ TIKLIM TIKLIM!

Mecburiyetten dışarı çıkmak zorunda olan ve toplu taşımayı kullanan yolcuların düşünülmediğini belirten toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, bugün sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarında yaşadıklarını sosyal medyadan dile getirdi. Sadece sabah saatleri de değil, 16.00-17.00 ve iş dönüşü de bazı toplu taşıma araçlarında yoğun geçiyor.

48A Göktürk-Kazlıçeşme Hattı'nı Erbay Öztürk isimli Twitter kullancısı sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın arından Öztürk, "48A otobüsü 7.10 ve 7.20 seferleri gelmedi. Otobüs tıklım tıklım. Bu mudur virüsle etkin mücadele, sağlıklı olan hastalanır! @ibbBeyazmasa @ekrem_imamoglu" cümlelerini yazarak tepki gösterdi.

146 BOĞAZKÖY-BAKIRKÖY HATTI KALABALIK!

Sosyal medyada By Sargon ismini kullanan Twitter kullancısı ise 146 Boğazköy-Bakırköy otobüsünde çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Otobüse binmek zorunda kalan yolcu, "Bu fotoğrafı bu sabah ben çektim 146 Boğazköt-Bakırköy otobüsü, camlar kapalı ve havalandırma açık ve tıklım tıklım! Mecburen işe gidiyoruz ve ölüm burnumuzda. Şimdi soruyorum; suç kimde? Devletimiz bizi ne kadar düşünüyor? İetttr @istanbulbld @TC_istanbul @ekrem_imamoglu" diyerek otobüs seferlerindeki duruma tepki gösterdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EK GENELGESİNE UYULMUYOR!

Dün gece İçişleri Bakanlığı, 81 ilin Valiliği'ne gönderilmek üzere bir genelge yayınladı. Bu ek genelgede, İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dâhil), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak" denildi. İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında ne yazık ki, durum belli saatlerde hiç iç açıcı değil. Otobüs ya da metrobüsler tıklım tıklım ve yolcular sosyal mesafeyi de koruyamıyor.

İSTANBUL'DA SEFERLERİN AZALTILMASI SAĞLIĞA TEHDİT

Sosyal medyada Faik Taşer isimli kullanıcı, İstanbul Metrobüs kullanıcılarının durumunu anlık olarak 15.50'de çekilen fotoğrafla paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs seferleri azaltan İBB Başkanı @ekrem_imamoglu'nun marifeti" diyerek toplu taşımadaki tedbirsizliğe tepki gösterdi.

SEFERLER NE ZAMAN ARTACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seferlerin azaltılması kararını yolcu azlığına bağlamıştı. Ancak zorunlu dışarı çıkanlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandığı saatlerde koronavirüs bulaşma riski çok fazla. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, otobüs, metrobüs ve ya metroda kapasitesinin yüzde 50'sinin toplu taşıma araçlarına alınması ve sosyal mesafenin sağlanması için az yolcu kişinin araçlara bindirilmesi gerekiyor. Bu da seferlerin arttırılması anlamına geliyor.

GENELGEYE UYULURSA SOSYAL MESAFEYE UYULABİLECEK!

Bu kalabalıktan kaynaklı, bireyler koronavirüsüne karşı aldıkları tedbirlerin dışında toplu taşama araçlarının içinde sosyal mesafeyi koruyamıyor. İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesiyle sosyal mesafe toplu ulaşım araçlarında yolculara uygulanabilecek. Çünkü toplu taşıma aracına daha az yolcu bindirilecek ve sosyal mesafe uyarısı yapılabilecek.