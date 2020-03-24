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Haberi: Üyesi profesörden açıklaması! İyileşen hasta tekrardan enfekte olabilir

Yeni Tip Corona (Covid-19) virüsü ile ilgili haberi! Sağlık Bakanlığı üyesi ve Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Demircan corona virüsün belirtileri, bulaşma yolları, tedavisi ve tedavide kullanılan ilaçları anlattı. Son derece önemli açıklamalarda bulunan Demircan, bir kişinin iyileştikten sonra tekrardan enfekte olabileceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 10:16 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Üyesi profesörden corona virüsü açıklaması! İyileşen hasta tekrardan enfekte olabilir

Yeni tip (kovid-19) ile ilgili haberi: Sağlık Bakanlığı Coronavirüs üyesi ve Gazi Üniversitesi Başhekimi ve Prof. Dr. Ahmet Demircan corona virüs ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Prof. Dr. Demircan, corona virüsün belirtilerini, bulaşma yollarını, tedavisini ve tedavide kullanılan ilaçları anlattı. Demircan, corona virüsün bariz belirtilerinden birinin yüksek ateş olduğunu ancak bu durumun bazen önce bazen de sonra çıktığını ayrıca boğaz ağrısı, geniz akıntısı ve kuru öksürük şeklindeki bulguların daha çok ön planda olduğunu söyledi. Demircan, karın ağrısı ishal gibi şikâyetlerin ise daha geç ve az sayıda görüldüğünün altını çizdi.

Bazı hastalarda tat ve duyu kaybının da görülebildiğini vurgulayan Demircan, "Vakalarda çıktıkça görüyoruz. Bu yeni bir hastalık olduğu için tecrübeleniyoruz. Daha önce bilinen bir hastalık olmadığı için bunlarında eklendiği söyleniyor. Ama primer ve asıl bulgulardan değil. Şu durumda boğaz ağrısı ve kötü öksürük varsa veya buna temas ekliyoruz. Yurt dışından gelen biri var mı? Yurt dışından gelen biriyle temas var mı? Çünkü temaslının temaslısı da çıkmaya başladı. Bu bulgulardan 3'ü varsa o zaman şüpheleniyoruz" dedi.

"CORONA VİRÜSÜN NET BİR TEDAVİSİ VE ETKİLİ BİR İLACI YOK"

Corona virüsün net bir tedavisinin ve etkili bir ilacının olmadığını söyleyen Demircan, "Başka bir viral hastalıklarda kullandığımız ilaçları kullanıyoruz. Sıtma ve romatizmada kullanılan bir ilacı kullanabiliyoruz. Biz sadece yeni geliştirilen ve Japonların geliştirdiği Çin'de de kullandıkları bir ilacı Türkiye'ye getiriyoruz. O ilaç gelince yatan hastalarda ve yoğun bakımlardaki hastaların tedavisinde kullanılacak" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Üyesi profesörden corona virüsü açıklaması! İyileşen hasta tekrardan enfekte olabilir
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