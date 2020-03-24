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Son dakika haberi: Yere yığılan şahsa, coronavirüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

'de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, corona virüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi. O anlar bir kameraya yansıdı. Bingöl'de yaşanan son dakika gelişmesinin detayları belli oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 11:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Yere yığılan şahsa, coronavirüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

Bingöl'de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, korona virüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.
Olay, kent merkezinde Genç Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı.

Bingöl'de yere yığılan kişiye koronavirüs endişesiyle kimse müdahale etmedi | Video

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Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan korona virüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, "Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var" dedi.

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Son dakika haberi: Yere yığılan şahsa, coronavirüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
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