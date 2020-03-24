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Son dakika: 'da karantinasından kaçan kişi 'daki evine geldi

şüphesi taşıyan hastalar, yoğun bakım ünitelerinde karantina altına alınıyor. Dün Taksim Hastanesi'nde karantina altındaki bir kadın hastaneden kaçmış ve kısa süre içinde yakalanarak hastaneye sevk edilmişti. Bir kaçak hasta vakası da Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşandı. Koronavirüs tedbiri kapsamında karantinaya alınan bir hasta kaçtı. Polise yapılan ihbar sonrası hasta, 'da evinde bulunarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 14:49 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da corona virüs karantinasından kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi

Son dakika haberi: İstanbul Sadi Konuk Hastanesi'nde koronavirüs karantinasından kaçan hasta, Tekirdağ'daki evinde bulundu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu hastanede karantinadan kaçarak Tekirdağ'daki evine gelen kişi, yeniden karantinaya alındı.

HASTANEDEN KAÇIP TEKİRDAĞ'DAKİ EVİNE GİTTİ

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 51 yaşındaki E.Ç, buradan kaçarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bu kişiyi karşısında gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yeniden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.

Son dakika: Corona virüs karantinasından kaçan kadın yakalandı

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Son dakika: İstanbul'da corona virüs karantinasından kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi
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