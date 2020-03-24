Son dakika: İstanbul'da corona virüs karantinasından kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi

Son dakika haberi: İstanbul Sadi Konuk Hastanesi'nde koronavirüs karantinasından kaçan hasta, Tekirdağ'daki evinde bulundu.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu hastanede karantinadan kaçarak Tekirdağ'daki evine gelen kişi, yeniden karantinaya alındı.
HASTANEDEN KAÇIP TEKİRDAĞ'DAKİ EVİNE GİTTİ
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 51 yaşındaki E.Ç, buradan kaçarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki evine geldi.
Bu kişiyi karşısında gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yeniden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.