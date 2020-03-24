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SON DAKİKA: 'de ! Adana ve Gaziantep'te de hissedildi... ve son depremler listesi BURADA!

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre 'de korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar Adana ve Gaziantep'te de hissedilirken çevre yerleşim yerlerin yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 03:49 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 04:03 ABONE OL
SON DAKİKA: Osmaniye'de deprem! Adana ve Gaziantep'te de hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Osmaniye Cağsak'da saat 03.23'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Adana ve Gaziantep'te hissedilirken yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ


DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA: Osmaniye'de deprem! Adana ve Gaziantep'te de hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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